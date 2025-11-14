Жительница Екатеринбурга выиграла грант на развитие студенческого туризма

«Ты СММожешь» — это четыре пеших и два водных туристических похода, а также специализированный курс по основам туризма. Перед каждым походом для студентов проводятся двухдневные очные обучающие сессии, в том числе по созданию качественного медиаконтента для продвижения путешествий. Участники также создадут методическое пособие «Туризм для каждого», в котором расскажут, как справляться с трудностями при планировании своих первых походов. Итоговым событием проекта станет стратегическая сессия студентов в Екатеринбурге. По словам Александры Безденежных, выигранные средства гранта будут направлены на развитие медиацентра туристического клуба, а также на пополнение материальной базы для проведения походов.