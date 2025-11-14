Жительница Екатеринбурга выиграла грант на развитие студенческого туризма

Руководитель пресс-центра турклуба «Первопроходцы» Уральского государственного горного университета Александра Безденежных получила грант на поддержку своего проекта по развитию студенческого туризма «Ты СММожешь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Конкурс «Росмолодежь. Гранты» с 2025 года входит в нацпроект «Молодежь и дети».
«Проект “Ты СММожешь” реализуется в сотрудничестве двух вузов — Уральского института управления РАНХиГС и Уральского государственного горного университета. Мы долго думали, чего не хватает студенческому походному туризму. И одно из направлений работы, которое было выявлено, это именно медиаосвещение. Современные студенты обращают внимание на то, как представлено это в социальных сетях. Но, к сожалению, студенческим походным медиа очень не хватает качественного познавательного и образовательного контента», — поделилась автор проекта.
«Ты СММожешь» — это четыре пеших и два водных туристических похода, а также специализированный курс по основам туризма. Перед каждым походом для студентов проводятся двухдневные очные обучающие сессии, в том числе по созданию качественного медиаконтента для продвижения путешествий. Участники также создадут методическое пособие «Туризм для каждого», в котором расскажут, как справляться с трудностями при планировании своих первых походов. Итоговым событием проекта станет стратегическая сессия студентов в Екатеринбурге. По словам Александры Безденежных, выигранные средства гранта будут направлены на развитие медиацентра туристического клуба, а также на пополнение материальной базы для проведения походов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.