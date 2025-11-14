Москвичей приглашают на серию экскурсий «ЖКХ глазами художников» на ВДНХ

Музей городского хозяйства Москвы проведет серию экскурсий «ЖКХ глазами художников» в ходе выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Проведение мероприятий для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Участники экскурсий смогут узнать историю развития столицы через произведения искусства и увидеть, как рос уровень комфорта жителей и гостей Москвы в разное время. Посетителям покажут город конца XVIII века, запечатленный в цикле из 15 картин художника Жерара Делабарта, а также расскажут о жизни москвичей до пожара 1812 года, пейзажах и жанровых сценах, увиденных глазами сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы.
Также гости узнают об истории Большого Каменного и Москворецкого мостов, о мощении Красной площади и появлении первых масляных фонарей. Экскурсоводы расскажут, как изменилась столица в советское время в связи с Генеральным планом реконструкции 1935 года и когда здесь появились первые подземные переходы. Кроме того, сотрудники музея научат понимать, что значат буквы на люках — К, В, ТС, Д, МГ и другие, и узнавать, к каким подземным сетям эти люки дают доступ. Экскурсии состоятся в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 15, 22 и 29 ноября в 16:30, а также 21 и 28 ноября в 18:30.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.