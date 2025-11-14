Москвичей приглашают на серию экскурсий «ЖКХ глазами художников» на ВДНХ

Также гости узнают об истории Большого Каменного и Москворецкого мостов, о мощении Красной площади и появлении первых масляных фонарей. Экскурсоводы расскажут, как изменилась столица в советское время в связи с Генеральным планом реконструкции 1935 года и когда здесь появились первые подземные переходы. Кроме того, сотрудники музея научат понимать, что значат буквы на люках — К, В, ТС, Д, МГ и другие, и узнавать, к каким подземным сетям эти люки дают доступ. Экскурсии состоятся в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 15, 22 и 29 ноября в 16:30, а также 21 и 28 ноября в 18:30.