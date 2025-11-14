В 2025 году площадь лесного фонда в Поморье увеличилась на 68,5 тыс. га

Площадь лесного фонда Архангельской области в 2025 году увеличилась на 68,5 тыс. га, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
«В 2025 году молодые леса появились практически во всех лесничествах Поморья. Все специалисты лесного хозяйства ответственно отнеслись к выполнению поручения по достижению показателя нацпроекта, он исполнен на 100%», — отметила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева.
Молодой лес переводят в категорию покрытых насаждениями площадей, когда деревья, достигнув определенной высоты, сомкнулись кронами. После этого специалисты продолжают необходимый уход за лесными культурами.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.