В Дмитровскую больницу Подмосковья поступило медоборудование

Дмитровская больница Московской области получила более 190 единиц медоборудования, сообщили в пресс-службе администрации округа. Обновление техники осуществляется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Среди новейших поступлений — передвижной медицинский комплекс с маммографом, четыре цифровых рентгенодиагностических аппарата и два цифровых маммографа. Также учреждение получило современное видеоэндоскопическое оборудование для хирургических отделений и шесть новых аппаратов для диагностики и лечения зрения.
Кроме того, в филиале Дмитровской больницы, Синьковской поликлинике, установили современный цифровой рентген-аппарат. Он позволяет получать детальные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке. Оборудование интегрировано в единую цифровую сеть больницы для оперативной консультации со специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.