МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минцифры дополнило белый список сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе СМИ, а также приложения для покупки билетов, навигации и заказа такси.
«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — рассказали в ведомстве.
Так, в новый перечень вошли:
сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, региональных правительств; «Почта России»;Альфа-банк;государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;РЖД и туристический портал «Туту.ру»;навигатор 2ГИС;такси «Максим»;сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
На первом этапе в него уже вошли социальные сети, платформа MAX, приложения маркетплейсов и супермаркетов, видеосервисы, а также личные кабинеты операторов связи. Помимо этого, при ограничениях сохраняется доступ к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.