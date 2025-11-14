Родитель ребенка-инвалида: право на дополнительные выходные

Важно отметить, что если один из родителей использовал менее 24 дополнительных выходных, то другой родитель в этом же году получит оставшиеся дни, которые также оплачиваются. Кроме того, согласно ст. 262.1 ТК РФ один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида до восемнадцати лет, может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время.