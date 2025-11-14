Ричмонд
В Петербурге установили новые тарифы на капремонт на 2026 год

14 ноября 2025 года был опубликован проект постановления, определяющий размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Северной столице.

Источник: РИА "Новости"

В следующем году суммы увеличатся более чем на 2 рубля за квадратный метр.

Согласно документу, для зданий дореволюционной постройки тариф составит от 15,99 до 16,68 рубля за «квадрат» (в 2025 году — от 13,67 до 14,26 рубля). Для домов сталинской эпохи размер взноса будет в пределах 15,76−16,45 рубля против нынешних 13,47−14,06 рубля.

Владельцам самых недорогих по тарифу кирпичных домов 1970—1980-х годов, а также деревянных зданий предстоит платить по 15,28 рубля за квадратный метр вместо нынешних 13,06 рубля.