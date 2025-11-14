В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы для владельцев сайтов за нарушения правил авторизации не коснутся рядовых россиян из числа пользователей Сети, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.
«Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — написал он в своем канале на платформе MAX.
Сегодня в ГД внесли законопроект, который вводит штрафы за неисполнение владельцем сайта правил авторизации. Согласно его тексту, владельцы сайтов при необходимости авторизации обязаны будут проводить ее одним из следующих способов:
по номеру мобильного телефона;с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы;с использованием сервиса авторизации, принадлежащего физическому лицу без иностранного гражданства или организации, не находящейся под контролем другой страны.
За нарушение гражданам может грозить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч.