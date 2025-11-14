Ричмонд
В отделении «Опора России» в Тюмени обсудили задания от ИИ для бизнеса

Участниками мастер-класса стали представители юридической сферы, психологи и начинающие предприниматели.

Практический мастер-класс «Промт, который продает» состоялся в Тюменском региональном отделении «Опора России» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие было посвящено тому, как искусственный интеллект помогает предпринимателям решать ежедневные задачи и повышать эффективность бизнеса. Участниками стали представители юридической сферы, психологи и начинающие предприниматели. Спикером выступила эксперт по нейросетям, заместитель председателя Комитета по финансам, инвестициям и франчайзингу Тюменского регионального отделения «Опора России» Мария Бутник.

На встрече говорили о том, как правильно формулировать запросы к нейросети, чтобы получать точные и полезные результаты. Разбирали реальные бизнес-задачи, сравнивали примеры «до» и «после» и создавали готовые решения для маркетинга, продаж и внутренней коммуникации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.