В отделении «Опора России» в Тюмени обсудили задания от ИИ для бизнеса

Практический мастер-класс «Промт, который продает» состоялся в Тюменском региональном отделении «Опора России» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Мероприятие было посвящено тому, как искусственный интеллект помогает предпринимателям решать ежедневные задачи и повышать эффективность бизнеса. Участниками стали представители юридической сферы, психологи и начинающие предприниматели. Спикером выступила эксперт по нейросетям, заместитель председателя Комитета по финансам, инвестициям и франчайзингу Тюменского регионального отделения «Опора России» Мария Бутник.
На встрече говорили о том, как правильно формулировать запросы к нейросети, чтобы получать точные и полезные результаты. Разбирали реальные бизнес-задачи, сравнивали примеры «до» и «после» и создавали готовые решения для маркетинга, продаж и внутренней коммуникации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.