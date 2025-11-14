В Подмосковье подвели итоги форума «Россия объединяет»

II Патриотический форум исторических регионов «Россия объединяет» завершился на площадке мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, сообщила пресс-служба ассоциации «Я горжусь».
Образовательная программа мероприятия была посвящена укреплению гражданской идентичности и патриотическому воспитанию, а также проектной деятельности. Ее участниками стали более 250 молодых людей из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Развитие исторических регионов, их дальнейшая интеграция в экономическую и социально-культурную сферу страны — один из приоритетов государства. Форум напрямую решил эту задачу, он придал молодежному сообществу исторических регионов мощный импульс для созидательной деятельности. Разработаны реальные и жизнеспособные проекты, направленные как на развитие Донбасса и Новороссии, так и на укрепление связей с другими регионами России», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Участники форума в течение трех дней вели проектно-аналитическую работу. Они поделились на пять команд, каждая из которых тематически соответствовала одной из пяти ключевых социально-экономических сфер.
Так, команда «Предпринимательство и промышленность» разработала стратегию развития платформы поддержки местных производителей через российские маркетплейсы и вывода продуктов исторических регионов на большой рынок России. Ребята из команды «Наука и технологии» создали маскота «добрый Шубин», который через комиксы будет рассказывать школьникам исторических регионов о достижениях российской науки.
Команда «Образование и историческая правда» приступила к разработке квест-игры с уникальной механикой, где пользователи социальных сетей и мессенджеров будут через виртуальное путешествие изучать историю Донбасса и Новороссии. Выход игры анонсирован на лето 2027 года.
Команда «Культура и креативные индустрии» проработала концепцию, оформление и мерч будущего фестиваля «Наследие единства», который пройдет в Москве в парке Сокольники. А команда «Сельское хозяйство» разработала и презентовала программу мониторинга почвы сельхоз полей «Цифровой АгроДонбасс».
