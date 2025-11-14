В Подмосковье подвели итоги форума «Россия объединяет»

«Развитие исторических регионов, их дальнейшая интеграция в экономическую и социально-культурную сферу страны — один из приоритетов государства. Форум напрямую решил эту задачу, он придал молодежному сообществу исторических регионов мощный импульс для созидательной деятельности. Разработаны реальные и жизнеспособные проекты, направленные как на развитие Донбасса и Новороссии, так и на укрепление связей с другими регионами России», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.