Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правозащитник из Башкирии похитил у клиентов сотни тысяч рублей: он оказывал юридические услуги, не имея образования

В Стерлитамаке правозащитника обвиняют в крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке задержали 28-летнего местного жителя, его подозревают в серии мошенничеств под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщают пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

Согласно данным следствия, с января по апрель текущего года мужчина, не имея юридического образования, представлялся юристом-правозащитником и обещал гражданам представительство в судах. Как установили правоохранители, он заведомо не мог выполнить взятые обязательства, поскольку для этого требовалось высшее юробразование. Таким образом он похитил у четырех жителей Стерлитамака около 380 тысяч рублей.

Кроме того, в августе этого года подозреваемый предпринял попытку получить 65 тысяч рублей с клиентки, обратившейся за помощью в получении компенсации за задержку зарплаты. Он подделал ее подпись в акте приема-передачи денег и направил фальшивый документ в суд с иском о взыскании оплаты за услуги, хотя женщина никаких средств ему не передавала.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество» и «Фальсификация доказательств». Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.