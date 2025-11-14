Правозащитник из Башкирии похитил у клиентов сотни тысяч рублей: он оказывал юридические услуги, не имея образования

В башкирском городе Стерлитамаке задержали 28-летнего местного жителя, его подозревают в серии мошенничеств под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщают пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
Согласно данным следствия, с января по апрель текущего года мужчина, не имея юридического образования, представлялся юристом-правозащитником и обещал гражданам представительство в судах. Как установили правоохранители, он заведомо не мог выполнить взятые обязательства, поскольку для этого требовалось высшее юробразование. Таким образом он похитил у четырех жителей Стерлитамака около 380 тысяч рублей.
Кроме того, в августе этого года подозреваемый предпринял попытку получить 65 тысяч рублей с клиентки, обратившейся за помощью в получении компенсации за задержку зарплаты. Он подделал ее подпись в акте приема-передачи денег и направил фальшивый документ в суд с иском о взыскании оплаты за услуги, хотя женщина никаких средств ему не передавала.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество» и «Фальсификация доказательств». Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
