Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, Гамлета заранее переселили в другой вольер из-за его характера. После рождения телёнок быстро поднялся на ноги и сразу начал кормиться. Сейчас мама и новорождённая находятся в уединении. Гамлет пока наблюдает за дочкой через ограждение.
По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, малышка уже хочет с ним увидеться: она подбегает к решётке, обнюхивает и даже тянется к нему мордочкой.
«Судя по тому, как крошка активно скачет по вольеру и стремится познакомиться с папой поближе, характером она пойдет в отца», — отметил он.
Внешне телёнок тоже весь в отца. Если Лера — тёмная як с белой чёлкой, то Гамлет выделяется контрастной черно-белой шерстью и светлой мордой с тёмными отметинами у глаз. Именно такой окрас передался и малышке.
