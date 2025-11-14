Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, Гамлета заранее переселили в другой вольер из-за его характера. После рождения телёнок быстро поднялся на ноги и сразу начал кормиться. Сейчас мама и новорождённая находятся в уединении. Гамлет пока наблюдает за дочкой через ограждение.