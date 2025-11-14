Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение. У пары яков Леры и Гамлета появилась малышка. Для Леры это не первые роды, поэтому всё прошло спокойно, без неожиданностей.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, Гамлета заранее переселили в другой вольер из-за его характера. После рождения телёнок быстро поднялся на ноги и сразу начал кормиться. Сейчас мама и новорождённая находятся в уединении. Гамлет пока наблюдает за дочкой через ограждение.

По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, малышка уже хочет с ним увидеться: она подбегает к решётке, обнюхивает и даже тянется к нему мордочкой.

«Судя по тому, как крошка активно скачет по вольеру и стремится познакомиться с папой поближе, характером она пойдет в отца», — отметил он.

Внешне телёнок тоже весь в отца. Если Лера — тёмная як с белой чёлкой, то Гамлет выделяется контрастной черно-белой шерстью и светлой мордой с тёмными отметинами у глаз. Именно такой окрас передался и малышке.

Ранее сообщалось, что белки Финлайсона и пара черных лебедей поселились в зоопарке «Лимпопо».