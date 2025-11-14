Ученики агротехклассов на Кубани собрали ноябрьский урожай огурцов

В этом учебном году педагоги решили пойти дальше и провести эксперимент: в августе они повторно посадили огурцы. Несмотря на скептические прогнозы, в ноябре учащиеся собрали урожай, доказав, что при грамотном подходе можно получать свежие овощи даже в позднеосенний период.