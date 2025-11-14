Ученики агротехклассов на Кубани собрали ноябрьский урожай огурцов

Ученики агротехклассов школы № 24 станицы Раевской Краснодарского края собрали в ноябре урожай огурцов, сообщили в администрации муниципального образования город Новороссийск. Обучение проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На территории школы функционируют две теплицы. Весной в них высаживают огурцы, помидоры, перец и баклажаны. В течение лета школьники под руководством педагогов ухаживают за растениями: поливают, рыхлят почву, проводят подкормки и профилактику заболеваний. Осенью они собирают урожай.
В этом учебном году педагоги решили пойти дальше и провести эксперимент: в августе они повторно посадили огурцы. Несмотря на скептические прогнозы, в ноябре учащиеся собрали урожай, доказав, что при грамотном подходе можно получать свежие овощи даже в позднеосенний период.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.