Туристы без авиасубсидий, сим-карты на блоке и дорожная злость: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

В Минтрансе беспокоятся совершенно напрасно. Даже если и турпоток упадёт, на экономике региона это не отразится. Напротив, может, даже станет лучше: туристы не будут давить на и без того ущербный потребительский рынок, что приводит к росту цен выше, чем в остальной России.