Туристы без авиасубсидий, сим-карты на блоке и дорожная злость: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Авиалепота.
В Москве, наконец, поняли боль калининградцев по поводу субсидированных авиабилетов. На совещании в Совете Федерации представитель Минтранса России заявил, что рассматривается вариант оставить льготы лишь для постоянных жителей области и студентов, которые здесь учатся.
Сейчас право на авиасубсидии в самый западный регион России имеют также пенсионеры и предпенсионеры, молодёжь до 23 лет, инвалиды и многодетные со всей страны. Чиновники забеспокоились, не приведёт ли такое ограничение к падению туристического потока.
В Минтрансе беспокоятся совершенно напрасно. Даже если и турпоток упадёт, на экономике региона это не отразится. Напротив, может, даже станет лучше: туристы не будут давить на и без того ущербный потребительский рынок, что приводит к росту цен выше, чем в остальной России.
В общем, это тот редкий момент, когда чиновники предлагают действительно здравое решение, которое устроит всех жителей области. И субсидированных авиабилетов станет больше, и туристов поменьше. Такая вот лепота по-калининградски.
Особенные тревоги.
Введение блокировки сим-карт при пересечении границы с Россией — тот самый вариант, когда не учли особенности Калининградской области. У нас международный роуминг можно подцепить, как вирус гриппа — на раз-два. Стоит только поближе подъехать к границе. После этого сим-карта уйдёт в охлаждение, и значит, людям придётся испытывать дополнительные неудобства.
Отдельная категория — те, кто приезжает в Калининград на поезде. В пути у них сим-карта переходит в международный роуминг сначала в Беларуси, потом в Литве. По прибытии в область такие путешественники останутся без связи.
В принципе, выход есть. Основную сим-карту нужно перевести в авиарежим, а в поездке использовать дополнительную. Но это если телефон на две сим-карты.
Жителям основной территории России, которые никогда не выезжают за границу, такие тревоги непонятны. Да и до границ большинству россиян далековато. Просто так полюбоваться на мост Королевы Луизы или отдохнуть на Балтийской косе, как у нас, не приедешь.
Дороги и выборы.
На неделе жители южной части Калининграда вновь почувствовали все тяготы и лишения своего географического положения. Из-за ремонта дорог образовались гигантские заторы, люди часами не могли выбраться из Московского района.
В администрации города не нашли ничего лучше, чем развести руками — по-другому, мол, нельзя. Дороги нужно перекрывать, чтобы быстрее выполнить работы.
Ускорение дорожного ремонта — дело правильное. Только не получилось бы как обычно. А обычно там валандаются полтора землекопа. Люди, которые вынуждены мучиться в заторах и видят, что на объекте конь не валялся, начинают злиться и раздражаться.
Чем чревата злость и раздражение масс в год крупных федеральных и региональных выборов, наверное, разъяснять не нужно.
Риторический трамвай.
На неделе в Калининграде вновь обсуждали судьбу трамвая. Минтранс России, отвечая на официальный запрос «Клопс», предложил найти концессионера, который бы развивал этот вид общественного транспорта.
В пример поставили Челябинск, где трамвай возрождается за счёт средств местного производителя троллейбусов. Кстати, замминистра транспорта этой области Александр Егоров также обеспокоен трамвайной судьбой в Калининграде. По его мнению, автобусы не способны справиться с нагрузкой на оживлённых маршрутах.
Помогут ли советы посторонних для Калининграда специалистов сохранить и возродить трамвай, неизвестно. Пока же в городе уничтожается даже гипотетическая возможность вернуть вагоны на проспект Победы или улицу Тельмана.