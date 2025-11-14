Рациональный подход: как в России налаживают сбор и переработку вторсырья

Ответственное отношение к ресурсам — неотъемлемая часть заботы об экологии. Многие материалы можно использовать повторно, поэтому в России при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» развивается экономика замкнутого цикла. Еще один повод задуматься о важности такого подхода — Всемирный день вторичной переработки, который отмечают 15 ноября.
Рассказываем, как нацпроект помогает сохранять экологию нашей страны.
Направления работы.
По данным Росприроднадзора, в среднем каждый житель нашей страны за 2024 год произвел 325 кг отходов. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 1%. А всего в РФ за прошлый год собрали 47,5 млн т мусора.
Чтобы как можно больше отходов шло на вторичную переработку, по нацпроекту активно строят и модернизируют предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За последние 6 лет заработало свыше 300 подобных комплексов. Сейчас в России сортируют более 56% мусора, а к 2030 году этот показатель планируют довести до 100%.
Помимо этого, по нацпроекту регионы закупают мусоровозы и другую необходимую технику, устанавливают контейнеры. По словам замглавы Минприроды России Дениса Буцаева, с начала 2025 года во дворах по всей стране оборудовали уже более 8 тыс. дополнительных площадок для раздельного сбора отходов, приобрели почти 50 тыс. баков.
«Общий план по закупке контейнеров в целом перевыполнен», — отмечает Денис Буцаев.
Чистые острова.
Сахалинская область — один из регионов, где решение вопроса сортировки отходов особенно важно. Люди живут на островах, и крайне сложно вывезти отходы в соседние регионы, которые могли бы помочь с утилизацией, даже при большой необходимости.
Уже скоро доля мусора, которую сортируют на Сахалине, заметно вырастет — в Южно-Сахалинске завершается реконструкция полигона ТКО «Известковый». Его планируют запустить к 1 декабря.
Площадку открыли в 2022 году. Там принимают отходы не только из региональной столицы, но и соседних Анивского городского и Холмского муниципального округов.
Изначально предполагалось, что мусоросортировочный комплекс будет ежегодно обрабатывать 60 тыс. т ТКО. Однако уже в 2023 году стало очевидно, что этого недостаточно. Поэтому линию решили модернизировать, чтобы увеличить показатель до 124 тыс. т. Это позволит закрыть действующую городскую свалку в Южно-Сахалинске, а также обрабатывать на этом же комплексе отходы еще из двух муниципальных округов: Невельского и Долинского.
«Важно серьезно относиться к процессу сортировки мусора и расширять возможности для их повторного использования, — уверен заместитель генерального директора по сбыту АО “Управление по обращению с отходами” Александр Яцык. — Создание современного комплекса по сортировке — это ключевой шаг к эффективному обращению с отходами и охране природных богатств нашего региона».
Параллельно на противоположной стороне от Южно-Сахалинска по нацпроекту уже возводят еще один современный комплекс. Его планируют запустить в 2028 году.
Сортировочная станция будет альтернативой бывшей городской свалке, которую к тому моменту рекультивируют. Это позволит улучшить условия жизни в расположенных рядом поселках. На новом заводе оборудуют закрытую зону разгрузки. Это заблокирует не только неприятные запахи, но и шум мусоровозов.
«Сортировочный завод — это на 120% правильное решение, которое позволит сделать территорию более цивилизованной и опрятной, — считает председатель местного СНТ “Кооператор” Элеонора Петросян. — У нас рядом дачи, люди захотят на них вернуться. Многие сейчас не желают приезжать, так как рядом свалка».
Как ожидается, на новом заводе будут перерабатывать половину всех отходов Южно-Сахалинской агломерации. При мощности 152 тыс. т в год он станет крупнейшим подобным комплексом в стране.
Цвет вторсырья — желтый.
Согласно данным Российского экологического оператора (РЭО) за 2024 год, в сфере обращения с отходами в рейтинге регионов Тамбовская область занимала довольно высокое 15-е место — на основании как статистики, так и мнения опрошенных местных жителей. Люди оценивают качество и доступность инфраструктуры, услуг, рассказывают, замечают ли они позитивные изменения.
Одна из инициатив, которая хорошо знакома жителям Тамбова — специальные желтые контейнеры для сбора вторсырья. Они впервые появились на городских площадках несколько лет назад. Сюда можно выбросить стекло, металл, пластик, бумагу, картон и быть уверенным, что они отправятся на переработку.
По мере заполнения контейнеров, но не реже одного раза в неделю вторсырье вывозит отдельный мусоровоз. За счет этого ресурсы, которые можно использовать повторно, не смешиваются с другими отходами из «обычных» зеленых баков. После сортировки пластик отправляют на переработку текстильной фирме «Арженское сукно» в Рассказовском районе Тамбовской области, стекло и металл — в Ростовскую область, а макулатуру — в Липецкую.
В этом году по нацпроекту в Тамбове закупили дополнительные баки. Это позволило расширить сеть точек и заменить некоторые старые контейнеры.
Горожане активно сортируют отходы. Это доказывает статистика «Тамбовской сетевой компании», которая координирует сферу обращения с отходами как региональный оператор. За январь-сентябрь количество сданного стекла уже больше, чем за весь прошлый год: 133 т против 116 т. Также за 9 месяцев отправили на переработку 1,5 т металла, 25 т картона и 37,5 т пластика.
Отметим, что, как и на Сахалине, в Тамбовской области продолжают развивать инфраструктуру для сортировки, утилизации и обезвреживания отходов. К 2027 году в окрестностях региональной столицы планируют построить новый профильный завод.
Сбор вторсырья — это просто.
Людям, которые не привыкли сортировать мусор, но хотят научиться, бывает сложно сразу разделять все типы отходов. Гораздо проще начать с одной фракции. Например, с бумаги и картона.
Выработать такую полезную привычку уже шестой год жителям нашей страны помогает Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». За 2020−2024 годы она объединила 9 млн участников. Вместе они отправили на переработку 305 тыс. т бумажных отходов.
Присоединиться к акции может каждый. Нужно просто зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема, загрузить акт о сдаче в личный кабинет на сайте проекта. В акции участвуют семьи, детские сады, школы, колледжи, вузы и компании по всей стране. Также есть личный зачет. Самые активные участники получат призы!
В этому году «БумБатл» проходит в круглогодичном формате. С марта в ней уже поучаствовали более 750 тыс. человек. Они отправили на переработку более 35,5 тыс. т бумаги и картона.
«“БумБатл” дает прямой экологический эффект, — отмечает экопродюсер и художник арт-группы “Осознанность” Сергей Кожуховский. — Бумага возвращается в оборот, а не на полигон, снижается давление на лесной фонд, экономятся вода и энергия, уменьшаются выбросы при разложении отходов. Акция формирует стабильный поток вторсырья для производства отечественной бумаги и упаковки и переводит раздельный сбор из теории в понятный бытовой ритуал».
В поддержку «БумБатла» в регионах проводят тематические мероприятия: экологические уроки, мастер-классы, экскурсии на производства по переработке отходов. А до 30 ноября проходит культурный сезон. В избранных пунктах приема участники акции могут обменять макулатуру на билеты в театры, музеи или на спортивные мероприятия. Все подробности на сайте бумбатл.рф.
По нацпроекту «Экологическое благополучие» также проводят «генеральную уборку» страны. К 2030 году запланировано ликвидировать не менее 50 объектов накопленного вреда. Завершится рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» в Ленинградской области, бывших комбинатов в Усолье-Сибирском и Байкальске. А на Дальнем Востоке поднимут со дна и утилизируют 103 затонувших корабля.