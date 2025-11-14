Рациональный подход: как в России налаживают сбор и переработку вторсырья

Изначально предполагалось, что мусоросортировочный комплекс будет ежегодно обрабатывать 60 тыс. т ТКО. Однако уже в 2023 году стало очевидно, что этого недостаточно. Поэтому линию решили модернизировать, чтобы увеличить показатель до 124 тыс. т. Это позволит закрыть действующую городскую свалку в Южно-Сахалинске, а также обрабатывать на этом же комплексе отходы еще из двух муниципальных округов: Невельского и Долинского.