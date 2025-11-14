Ричмонд
В порту Ростова после повреждения причала задержали теплоход Jupiter

Теплоход под флагом Островов Кука задержали в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону после повреждения причала № 36 задержали теплоход Jupiter, следующий под флагом Островов Кука. Об этом говорится в распоряжении капитана порта. Документ опубликован на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Как выяснилось, судно было задержано на 72 часа после поступившего заявления об ущербе.

Выходить в акваторию теплоходу с грузом запретили с утра 13 ноября 2025 года. Распоряжение действительно до истечения указанного времени или «до предоставления судовладельцем и грузовладельцем достаточного обеспечения».

Добавим, ранее на одном из теплоходов в донской столице выявили более 5 тонн нелегального судового топлива.

