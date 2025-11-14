Еще несколько камер установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Контроль за нарушителями усилили на отрезке дороги от Молитовского моста до площади Лядова. Новые камеры фиксируют выезд на полосу для общественного транспорта, превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров, а также использование телефона за рулём. Главная цель нововведения, подчеркивают в ведомстве — сделать движение на этом участке более безопасным и повысить приоритет общественного транспорта. Благодаря камерам автобусы смогут двигаться по расписанию, а интервалы между рейсами станут короче.