Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове изъяли из продажи вредную для здоровья пену для бритья: В составе обнаружено опасное вещество вызывающее сильную аллергию

Покупателям рекомендуют не использовать пену и вернуть её продавцу.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове изъяли из продажи опасную пену для бритья.

Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о выявлении на рынке опасной пены для бритья «Gladcoff Aqua», произведённой «BATATA S.R.L.» (Украина).

Продукт, обнаруженный у оператора S.R.L. «Tarol-DD», содержит запрещённый ингредиент Butylphenyl Methylpropional (BMHCA), способный вызывать аллергические реакции и негативно влиять на репродуктивную систему.

НАОЗ распорядилось запретить продажу, немедленно изъять товар из торговли и отозвать его у потребителей. Покупателям рекомендуют не использовать пену и вернуть её продавцу.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.

Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).

Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.

Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).

Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).