В Молдове изъяли из продажи вредную для здоровья пену для бритья: В составе обнаружено опасное вещество вызывающее сильную аллергию

В Молдове изъяли из продажи опасную пену для бритья.
Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о выявлении на рынке опасной пены для бритья «Gladcoff Aqua», произведённой «BATATA S.R.L.» (Украина).
Продукт, обнаруженный у оператора S.R.L. «Tarol-DD», содержит запрещённый ингредиент Butylphenyl Methylpropional (BMHCA), способный вызывать аллергические реакции и негативно влиять на репродуктивную систему.
НАОЗ распорядилось запретить продажу, немедленно изъять товар из торговли и отозвать его у потребителей. Покупателям рекомендуют не использовать пену и вернуть её продавцу.
