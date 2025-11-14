С пушистой беглянкой в Башкирии приключилась серьезная проблема: пришлось вызывать спасателей

Сегодня днем, 14 ноября, в селе Дмитриевка Уфимского района Башкирии успешно прошла операция по спасению животного. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел на улице Трактовая. Спасатели получили сообщение от местных жителей о том, что кошка забралась на крышу пятиэтажного дома и не может самостоятельно спуститься.
Прибывшие специалисты благополучно сняли пушистую беглянку с высоты. К счастью, животное никак не пострадало.
