С пушистой беглянкой в Башкирии приключилась серьезная проблема: пришлось вызывать спасателей

В Башкирии спасли застрявшую на крыше пятиэтажки кошку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 14 ноября, в селе Дмитриевка Уфимского района Башкирии успешно прошла операция по спасению животного. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на улице Трактовая. Спасатели получили сообщение от местных жителей о том, что кошка забралась на крышу пятиэтажного дома и не может самостоятельно спуститься.

Прибывшие специалисты благополучно сняли пушистую беглянку с высоты. К счастью, животное никак не пострадало.

