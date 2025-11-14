Ричмонд
В «Сочи Парке» открыли вакансию и. о. Бабы Яги

«Сочи Парк» ищет кандидата на должность и.о. Бабы Яги с зарплатой от 250 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 14 нояб — РИА Новости. Кандидата на должность исполняющего обязанности Бабы Яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц ищут в «Сочи Парке», описание вакансии опубликовали в Telegram-канале тематического парка.

«В “Сочи Парке” открылась официальная вакансия Бабы Яги… Кто-то должен поддерживать сказочный беспорядок в избушке, пугать гостей на аттракционах и держать в узде Змея Горыныча, чтобы не выгорел огнедышащий», — говорится в сообщении.

О «сказочных» условиях работы, графике и денежном вознаграждении рассказали на официальной странице «Сочи Парка» на сайте hh.ru: график сменный — два через два дня по 11 часов. Будущему и. о. Бабы Яги предстоит отслеживать ключевые показатели эффективности подчиненных: Кощея, Лешего и Кикиморы, вести тематический Telegram-канал, а также отвечать на традиционный вопрос гостей парка: «А вы настоящая?».

К конкурентной зарплате обещают предоставить жилплощадь — «избу», следует из описания вакансии.