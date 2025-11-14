В «Сочи Парке» открыли вакансию и. о. Бабы Яги

О «сказочных» условиях работы, графике и денежном вознаграждении рассказали на официальной странице «Сочи Парка» на сайте hh.ru: график сменный — два через два дня по 11 часов. Будущему и. о. Бабы Яги предстоит отслеживать ключевые показатели эффективности подчиненных: Кощея, Лешего и Кикиморы, вести тематический Telegram-канал, а также отвечать на традиционный вопрос гостей парка: «А вы настоящая?».