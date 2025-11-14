Тракторист-машинист об участии в ВНС: «Семья по сей день гордится тем, что я выбран делегатом»

В числе делегатов второго заседания VII Всебелорусского народного собрания из Витебской области — тракторист-машинист ОАО «Новоселки-Лучай» Юрий Гвоздов. В сельском хозяйстве работает почти 30 лет, но признается, что в мероприятии такого высокого уровня он принимает участие впервые.
— Первое заседание оставило очень сильные впечатления, и все они положительные. На нем было все руководство страны, присутствовали заслуженные люди и решались важные вопросы, — рассказывает Юрий Парфирьевич об участии в первом заседании VII Всебелорусского народного собрания. — Волнение, конечно, испытывал, ведь избрание делегатом — почетно, но в то же время ответственно. А еще это хороший показатель того, что каждый из нас может принимать деятельное участие в развитии страны, вместе с единомышленниками обсуждать ее будущее.
Наш собеседник убежден, что в Беларуси нет нерешаемых вопросов, и во главе угла проводимой государством политики стоит человек. А решения, принимаемые на ВНС, впоследствии имеют широкое обсуждение у представителей гражданского общества, которые присутствуют на мероприятии.
— Есть ощущение, что итоги прошлогоднего заседания уже оказывают свое влияние как на мою жизнь, так и на жизнь остальных белорусов, на ситуацию в стране. Среди самых заметных изменений — рост зарплаты, закупка новой сельскохозяйственной техники, строительство жилья и новых современных комплексов, — отмечает собеседник.
Юрий Гвоздов уточняет, что на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания общался с другими делегатами. Обсуждали зарплаты на селе, графики работы, условия труда:
— От нашего района было несколько человек. Затем мы выступали перед трудовыми коллективами, рассказывали о VII Всебелорусском народном собрании. Я простой тракторист, красиво говорить не умею. Но моя семья по сей день гордится тем, что я избран делегатом.
Говоря о повестке на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, он отмечает, что сегодня в Беларуси очень многое делается для белорусской деревни и агропромышленного комплекса, но есть вопросы, над которыми еще нужно работать. С его точки зрения, один из самых важных — это привлечение на работу в село молодежи.
По его словам, молодые люди оканчивают школу, колледж, успевают потрудиться в хозяйстве, уходят в армию и обратно на работу не хотят возвращаться. Чтобы люди закреплялись на периферии, нужны хорошая зарплата и жилье.
— С другой стороны, у нас в хозяйстве все это есть, но молодежь все равно не сильно спешит, — говорит собеседник. — На второе заседание VII Всебелорусского народного собрания возлагаю большие надежды. Думаю, что и дальше ситуация будет меняться только к лучшему: заработная плата — расти, а условия труда на селе — улучшаться. Когда человек уверен в завтрашнем дне, он хочет проявлять инициативу и трудиться с еще большей отдачей.
Алексей ГОРБУНОВ,
газета «7 дней».