Тракторист-машинист об участии в ВНС: «Семья по сей день гордится тем, что я выбран делегатом»

— Первое заседание оставило очень сильные впечатления, и все они положительные. На нем было все руководство страны, присутствовали заслуженные люди и решались важные вопросы, — рассказывает Юрий Парфирьевич об участии в первом заседании VII Всебелорусского народного собрания. — Волнение, конечно, испытывал, ведь избрание делегатом — почетно, но в то же время ответственно. А еще это хороший показатель того, что каждый из нас может принимать деятельное участие в развитии страны, вместе с единомышленниками обсуждать ее будущее.