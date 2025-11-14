Они тяжело работают и редко позволяют себе отдых. Шпилевская о тружениках села

«Для женщин такие мероприятия важны. Труд на земле тяжелый. Женщины на земле, как бы мы ни пытались автоматизировать условия труда, все равно трудятся с раннего утра до позднего вечера. Дома заботятся о хозяйстве, муже, детях. На работе — о животных. Или к каждому колоску нужно руку приложить, чтобы он вырос. И цель этого форума — показать наших красивых женщин, красивых белорусок. А им показать столицу, Большой театр. А главное — сделать все возможное, чтобы они сегодня улыбались и чувствовали себя самыми красивыми женщинами на свете», — подчеркнула Ольга Шпилевская.