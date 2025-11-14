Они тяжело работают и редко позволяют себе отдых. Шпилевская о тружениках села

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное — сделать все возможное, чтобы женщины сегодня улыбались и чувствовали себя самыми красивыми на свете, сказала журналистам председатель Белорусского союза женщина Ольга Шпилевская во время чествования тружениц села в Большом театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня уже в четвертый раз проходит чествование тружениц села. По традиции площадкой выбран Большой театр. «600 женщин со всех уголков нашей страны приехали в столицу, чтобы посмотреть прекрасный балет. Это женщины, которые действительно трудятся на селе, и трудятся руками. Они редко себе позволяют какие-то минуты отдыха. Мы хотели устроить для них сегодня хороший, красивый праздничный вечер, чтобы каждая из них почувствовала себя такой своеобразной Золушкой, насладилась красивым балетом, вкусным буфетом», — отметила Ольга Шпилевская.
«Для женщин такие мероприятия важны. Труд на земле тяжелый. Женщины на земле, как бы мы ни пытались автоматизировать условия труда, все равно трудятся с раннего утра до позднего вечера. Дома заботятся о хозяйстве, муже, детях. На работе — о животных. Или к каждому колоску нужно руку приложить, чтобы он вырос. И цель этого форума — показать наших красивых женщин, красивых белорусок. А им показать столицу, Большой театр. А главное — сделать все возможное, чтобы они сегодня улыбались и чувствовали себя самыми красивыми женщинами на свете», — подчеркнула Ольга Шпилевская.
Каждая область выбирала своих кандидатов на сегодняшнее чествование, а единственным условием было то, что эти женщины должны трудиться в реальном секторе агропромышленного комплекса.
Фото Татьяны Матусевич.