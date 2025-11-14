Рост зарплат и инвестиций: как сработала Могилевская область по итогам 9 месяцев текущего года

Однако она выразила уверенность, что это явление временное, а организациям необходимо время, чтобы перестроиться и найти необходимые инструменты для победы в конкурентной борьбе. «Руководителям предприятий задачи ставятся, начиная от главы государства, губернатора, решениями облисполкома, — это выходы на новые рынки. В первую очередь, это восточноазиатский континент, но вместе с тем это и Африка, так называемые страны дальней дуги. Вот туда, в основном, и должны сейчас отрабатываться все логистические и финансовые цепочки для того, чтобы безболезненно экспортировать и получать свою валютную выручку вовремя и в срок» — отметила она.