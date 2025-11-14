Рост зарплат и инвестиций: как сработала Могилевская область по итогам 9 месяцев текущего года

14 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона по итогам 9 месяцев текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, за 9 месяцев текущего года в регионе выполнены 7 из 9 целевых показателей. Среди них — инвестиции в основной капитал, совокупные поступления доходов консолидированного бюджета области, производство продукции сельского хозяйства, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, объем производства импортозамещающей продукции.
«Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов составил более 308 тыс. кв.м при задании 271,7 тыс.кв.м, — отметила заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпиченок. — Еще одним выполненным показателем стала номинальная начисленная среднемесячная заработная плата — этот показатель составил 118,5% при задании 110,7%».
При этом не обеспечено выполнение задач по валовому региональному продукту, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов, строящихся с государственной поддержкой.
«Не выполнен агрегирующий показатель — это валовый региональный продукт. Чтобы его выполнить, дотянуть, необходима консолидация, в первую очередь, промышленности нашего региона», — подчеркнула она.
В этой части не доработали в том числе промышленные флагманы региона: ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Белшина». «Почему так произошло? Где-то недоработали еще в предыдущие периоды, не продумали необходимые мероприятия, которые позволили бы конкурировать на рынке Российской Федерации, с российскими производителями, с агрессивной политикой азиатских производителей, которые заходят на российский рынок, традиционно считавшийся нашим», — отметила Елена Прудникова-Кирпиченок.
Однако она выразила уверенность, что это явление временное, а организациям необходимо время, чтобы перестроиться и найти необходимые инструменты для победы в конкурентной борьбе. «Руководителям предприятий задачи ставятся, начиная от главы государства, губернатора, решениями облисполкома, — это выходы на новые рынки. В первую очередь, это восточноазиатский континент, но вместе с тем это и Африка, так называемые страны дальней дуги. Вот туда, в основном, и должны сейчас отрабатываться все логистические и финансовые цепочки для того, чтобы безболезненно экспортировать и получать свою валютную выручку вовремя и в срок» — отметила она.
Основная задача, которая сейчас стоит перед всем регионом — это работа над показателем валового регионального продукта. «Если и не дойти до планового значения, то нужно быть выше, чем уровень прошлого года. На это будут нацелены и консолидированы все усилия. И тут разницы нет, это организации коммунальной или республиканской формы собственности. Задачи будут ставиться всем напряженные. Мы должны сработать лучше, чем в 2024 году», — подытожила заместитель председателя Могилевского облисполкома.