Впервые расшифрован РНК мамонта возрастом в 40 тыс. лет

«Недавно нам удалось поставить рекорд и восстановить ДНК возрастом более чем в миллион лет. Проведенный нами анализ убедительно демонстрирует, что РНК также может выживать в вечной мерзлоте значительно дольше, чем считалось в прошлом. Это позволит нам не только изучать активность генов в клетках мамонтов, но и расшифровывать геномы древних РНК-вирусов», — заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба вуза.