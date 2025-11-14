Нового судью назначили в Южный окружной военный суд в Ростове

В Ростовской области судьей Южного окружного военного суда назначили Даниила Костенкова. Соответствующий документ от 14 ноября 2025 года утвердил президент России Владимир Путин.
— Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны, — говорится в телеграм-канале Южного окружного военного суда.
Добавим, ранее новых мировых судей назначили в Азовском районе и Каменском районах Ростовской области.
