Нового судью назначили в Южный окружной военный суд в Ростове

Президент России Владимир Путин утвердил назначение нового судьи в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области судьей Южного окружного военного суда назначили Даниила Костенкова. Соответствующий документ от 14 ноября 2025 года утвердил президент России Владимир Путин.

— Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны, — говорится в телеграм-канале Южного окружного военного суда.

Добавим, ранее новых мировых судей назначили в Азовском районе и Каменском районах Ростовской области.

