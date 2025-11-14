Молодежный просветительский проект для соцсетей и мессенджеров представили в Минске

«В контексте молодежной проблематики на первый план выходит решение задач, направленных как на повышение уровня политической культуры и электоральной активности молодежи, так и расширение представленности в социальных сетях, мессенджерах и других цифровых ресурсах конструктивных видеоматериалов, направленных и ориентированных на молодежную аудиторию и освещающих вопросы государственного, общественно-политического и социально-экономического развития. Для решения этих задач необходимо проведение системной работы, в том числе посредством создания постоянно действующих платформ, одной из которых может стать “Информационно-аналитическая лаборатория 2×2/просто о сложном”, — отметил Андрей Беляков.