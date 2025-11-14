Молодежный просветительский проект для соцсетей и мессенджеров представили в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный информационно-просветительский проект для соцсетей и мессенджеров представили сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.
Речь идет о проекте «Информационно-аналитическая лаборатория 2×2/просто о сложном», его представил начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси Андрей Беляков. Проект поддержан ЦИК.
«В контексте молодежной проблематики на первый план выходит решение задач, направленных как на повышение уровня политической культуры и электоральной активности молодежи, так и расширение представленности в социальных сетях, мессенджерах и других цифровых ресурсах конструктивных видеоматериалов, направленных и ориентированных на молодежную аудиторию и освещающих вопросы государственного, общественно-политического и социально-экономического развития. Для решения этих задач необходимо проведение системной работы, в том числе посредством создания постоянно действующих платформ, одной из которых может стать “Информационно-аналитическая лаборатория 2×2/просто о сложном”, — отметил Андрей Беляков.
По его словам, заявка на реализацию проекта подготовлена для участия в конкурсе молодежных инициатив, который реализуется Министерством образования. Проект предполагает разработку и создание тематических видеоматериалов для последующего использования при проведении информационно-просветительской и идеологической работы. В результате реализации проекта появятся дополнительные возможности для развития современных технологий проведения информационно-просветительской и идеологической работы.
«Абсолютно очевидно, что сегодня ведется борьба за умы молодого поколения. Социальные сети превращаются не просто в средство общения, для молодежи это главный канал коммуникации», — отметил Андрей Беляков. -0-