«Цель — сохранить и приумножить достигнутое за 30 лет»: Минспорта о юбилее отрасли

«Впервые мы отмечаем юбилей Минспорта настолько масштабно, все-таки за 30 лет накопилось достаточно событий, которыми стоит гордиться. За годы независимости мы показали, что Беларусь богата спортивными талантами, поднимающими наш престиж на международной арене. Спорт — посол мира и, надеюсь, будет объединять нас и дальше, — сказал начальник управления кадровой политики и идеологической работы Минспорта Вячеслав Шипарев. Главная цель на следующие 30 лет — сохранить и приумножить то, чего мы достигли. Прежде всего, это традиции в олимпийском движении и подготовке тренерских кадров».