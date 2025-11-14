«Цель — сохранить и приумножить достигнутое за 30 лет»: Минспорта о юбилее отрасли

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спорт поднимает престиж страны на международной арене — таким мнением поделились в Минспорта на торжественном мероприятии по случаю 30-летия ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Праздничный концерт во Дворце спорта посвящен наиболее знаковым для отрасли датам за 30-летний период. Музыкально-спортивное шоу объединило выступления белорусских артистов с показательными номерами атлетов — на сцену вышли представители прыжков на батуте, спортивной гимнастики, тхэквондо и других дисциплин. Почетными гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы, известные спортсмены и руководители отрасли.
«Впервые мы отмечаем юбилей Минспорта настолько масштабно, все-таки за 30 лет накопилось достаточно событий, которыми стоит гордиться. За годы независимости мы показали, что Беларусь богата спортивными талантами, поднимающими наш престиж на международной арене. Спорт — посол мира и, надеюсь, будет объединять нас и дальше, — сказал начальник управления кадровой политики и идеологической работы Минспорта Вячеслав Шипарев. Главная цель на следующие 30 лет — сохранить и приумножить то, чего мы достигли. Прежде всего, это традиции в олимпийском движении и подготовке тренерских кадров».
Также во Дворце спорта была организована выставка достижений отрасли — на стендах было показано становление суверенного белорусского спорта и презентован отечественный спортивный инвентарь. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация книги «Беларусь: эпоха спорта».-0-