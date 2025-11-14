Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.