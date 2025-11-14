Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения

Правительство утвердит план реализации Стратегии безопасности дорожного движения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.