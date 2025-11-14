Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси

За время пребывания в Беларуси эксперты посетили Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова БГУ, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Университет гражданской защиты МЧС. Итоги работы миссии были подведены на заключительном совещании в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Специалисты отметили, что в Беларуси создана развитая и устойчивая инфраструктура обучения в области радиационной безопасности. Она поддерживается сетью госорганизаций, активно вовлеченных в образовательный процесс.
«Эта миссия очень важна, поскольку квалифицированные кадры составляют основу для обеспечения безопасного функционирования как источников ионизирующего излучения, так и объектов использования атомной энергии. Работе этой миссии предшествовала большая подготовительная работа, — отметил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Григорий Асташко. — Подготовка этой миссии состоит из трех модулей. На первом модуле идет оценка регуляторной базы для подготовки специалистов в области радиационной защиты. Второй модуль — это реализация этой регуляторной базы, какие есть у нас возможности с точки зрения базы, методических материалов. И третий модуль — специфический, характерный для немногих стран, в частности, для нашей страны, поскольку на базе института Сахарова БГУ функционирует уже много лет специализированные курсы Международного агентства по атомной энергии по переподготовке специалистов в области радиационной защиты. И по практике МАГАТЭ, чтобы продолжить эту работу, необходимо также оценить, насколько возможности института Сахарова и страны в целом соответствуют тем требованиям, которые имеются у МАГАТЭ».
Григорий Асташко добавил, что уже состоялись 10 таких курсов, в которых в том числе приняли участие представители всех стран СНГ.
«По результатам нашей работы должен сказать, что мы высоко оцениваем инфраструктуру, связанную с учебными заведениями и поставщиками услуг по обучению, реализующими образовательные программы по радиационной защите. В качестве предварительного заключения мы можем сказать, что эта система хорошо развита и подходит для обеспечения радиационной безопасности в стране. В ходе миссии мы также определили несколько моментов, в которых мы могли бы помочь Беларуси в дальнейшем укреплении этой системы», — отметил координатор миссии EduTA Андреа Лучиани, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество для укрепления инфраструктуры радиационной безопасности в Беларуси.
Эксперты особо отметили, как налажено сотрудничество между учреждениями, а также их приверженность принципам радиационной безопасности. Миссия дала положительную оценку Беларуси в подготовке специалистов, выработала девять рекомендаций и пять предложений по дальнейшему совершенствованию системы. На основе этих рекомендаций будет сформирован план по развитию инфраструктуры обучения и повышения квалификации кадров в сфере радиационной защиты и безопасности. -0-