Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси

«Эта миссия очень важна, поскольку квалифицированные кадры составляют основу для обеспечения безопасного функционирования как источников ионизирующего излучения, так и объектов использования атомной энергии. Работе этой миссии предшествовала большая подготовительная работа, — отметил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Григорий Асташко. — Подготовка этой миссии состоит из трех модулей. На первом модуле идет оценка регуляторной базы для подготовки специалистов в области радиационной защиты. Второй модуль — это реализация этой регуляторной базы, какие есть у нас возможности с точки зрения базы, методических материалов. И третий модуль — специфический, характерный для немногих стран, в частности, для нашей страны, поскольку на базе института Сахарова БГУ функционирует уже много лет специализированные курсы Международного агентства по атомной энергии по переподготовке специалистов в области радиационной защиты. И по практике МАГАТЭ, чтобы продолжить эту работу, необходимо также оценить, насколько возможности института Сахарова и страны в целом соответствуют тем требованиям, которые имеются у МАГАТЭ».