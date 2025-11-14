Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
«Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.
Мера направлена на дальнейшее совершенствование реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. План мероприятий по реализации стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.
Указ вступил в силу со дня подписания главой государства.