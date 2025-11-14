«На всю жизнь запомню этот день!» Труженицы села о Большом театре и праздничном настроении

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске Белорусский союз женщин продолжает чествовать тружениц села на сцене Большого театра Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Ирина Зубко работает в Солигорске на агросервисе. «На всю жизнь запомню этот день. Я в столице на таком красивом мероприятии, а дома ждут взрослые дети и маленькие внуки. А еще сегодня я в четвертый раз стала бабушкой!», — улыбается женщина.
«Хочется сказать большое спасибо за приглашение. Я активно готовилась к посещению театра — новый наряд купила. Волнительно, в первый раз здесь (в Большом театре. — Прим. БЕЛТА). Эмоции переполняют, даже сложно описать. Ну круто! Очень красиво. И люди все общительные. А какие красивые наши женщины!» — добавила Ирина.
Елена Макоед в агропромышленном комплексе больше 30 лет. Сейчас она работает в Красной Слободе Солигорского района на рыбхозе, до этого проработала на хлебозаводе. «Ой, такой праздник, такие эмоции. Очень рады. Я на таком мероприятии первый раз. Приятно, что это делают для женщин. А театр! Я так давно не была в театре. Сразу волнение появилось, с нетерпением жду балет!» — добавила женщина.
Общественное объединение «Белорусский союз женщин» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса ежегодно чествует лучших тружениц села. -0-