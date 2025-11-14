ГТК: на подъездных к белорусско-литовским пунктам пропуска дорогах наведен полный порядок

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности и сохранения надлежащих санитарных условий на подъездных к белорусско-литовским пунктам пропуска дорогах наведен полный порядок. Об этом БЕЛТА сообщил начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни Дмитрий Парфенов.
Брошенные в приграничье прицепы и полуприцепы с литовскими номерами эвакуированы на охраняемые стоянки.
«В целях обеспечения безопасности и сохранения надлежащих санитарных условий на подъездных дорогах к белорусско-литовским пунктам пропуска наведен полный порядок. Все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на стоянках находятся порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок», — рассказал Дмитрий Парфенов.
Он отметил, что большинство водителей уже убыли по месту проживания. Для оставшихся на площадках созданы все необходимые бытовые условия. -0-
