В Троицком районе Алтайского края пункт проката вещей помог 15 семьям

Пункт проката предметов для новорожденных и детей до полутора лет работает в Троицком районе Алтайского края с июня 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За пять месяцев он помог 15 семьям, сообщили в министерстве социальной защиты региона.