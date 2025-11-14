В Троицком районе Алтайского края пункт проката вещей помог 15 семьям

Пункт проката предметов для новорожденных и детей до полутора лет работает в Троицком районе Алтайского края с июня 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За пять месяцев он помог 15 семьям, сообщили в министерстве социальной защиты региона.
В пункте во временное использование можно взять ходунки, кроватку, манеж, автокресло, коляску, ванночку и «горку для купания», а также другие необходимые вещи. Эта услуга предназначена для молодых и многодетных семей, студентов, одиноких родителей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Троицкого района информируют семьи о доступности услуг пункта проката. В ходе бесед родителям разъясняется порядок и условия получения предметов первой необходимости.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.