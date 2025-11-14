Вячеслав Василенко прокомментировал ситуацию с поддержкой АПК Ростовской области

— Все основные показатели, касающиеся сфер сельского хозяйства, природопользования, ветеринарии и казачества, демонстрируют рост по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на текущий год. Но внутри каждой из этих отраслей есть отдельные перестановки и изменения. Какие-то дотации и компенсации уходят, а по каким-то отдельным направлениям средства, наоборот, добавляются. Поддержка агропромышленного комплекса остается в приоритетах донских властей, она будет продолжена, — сказал Вячеслав Василенко.