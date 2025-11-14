Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Василенко прокомментировал ситуацию с поддержкой АПК Ростовской области

Поддержку в сфере АПК обсудили на заседании в донском парламенте.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка агропромышленного комплекса в Ростовской области остается в приоритете, несмотря на сложные условия, в которых готовится бюджет на следующие три года. Об этом на совместном заседании двух комитетов сообщил заместитель председателя донского Заксобрания — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

— Все основные показатели, касающиеся сфер сельского хозяйства, природопользования, ветеринарии и казачества, демонстрируют рост по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на текущий год. Но внутри каждой из этих отраслей есть отдельные перестановки и изменения. Какие-то дотации и компенсации уходят, а по каким-то отдельным направлениям средства, наоборот, добавляются. Поддержка агропромышленного комплекса остается в приоритетах донских властей, она будет продолжена, — сказал Вячеслав Василенко.

В сельском хозяйстве средства областного бюджета планируют направить на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на технологическое обновление предприятий.

Намерены продолжить поддержку сельхозтоваропроизводителей. Особое внимание уделят развитию сельских территорий.

Добавим, ранее сельхозпроизводители Дона получили возможность на год продлить льготные кредиты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.