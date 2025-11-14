В лесопожарный центр Красноярского края поступило новое оборудование

Современное оборудование было закуплено для лесопожарного центра Красноярского края. Сохранение лесов является одной из ключевых задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В преддверии нового пожароопасного сезона специалисты получили тепловизоры, радиостанции, пожарные резервуары, модульные конструкции и палатки. В частности, тепловизоры будут использоваться для обнаружения скрытых очагов горения. Это поможет при тушении труднодоступных лесных пожаров, когда огонь может распространяться под землей или камнями. Кроме того, тепловизоры помогают выявлять остаточные тепловые точки после тушения, чтобы вовремя принять меры и не допустить повторного возгорания.
«Мы активно внедряем в работу современные технологии — беспилотники, тепловизоры. Если первые позволяют выявить с воздуха точки задымления, то вторые — обеспечить более эффективную работу на действующих кромках. Благодаря применению этих средств мы сможем повысить оперативность ликвидации пожаров, что является одной из задач национального проекта “Экологическое благополучие”», — отметил директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.