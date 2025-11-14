В лесопожарный центр Красноярского края поступило новое оборудование

В преддверии нового пожароопасного сезона специалисты получили тепловизоры, радиостанции, пожарные резервуары, модульные конструкции и палатки. В частности, тепловизоры будут использоваться для обнаружения скрытых очагов горения. Это поможет при тушении труднодоступных лесных пожаров, когда огонь может распространяться под землей или камнями. Кроме того, тепловизоры помогают выявлять остаточные тепловые точки после тушения, чтобы вовремя принять меры и не допустить повторного возгорания.