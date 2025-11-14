Нижнетагильские тхэквондисты завоевали 13 медалей на всероссийском турнире

Спортсмены из Нижнего Тагила Свердловской области стали лидерами Всероссийских соревнований по олимпийскому тхэквондо «Кубок Мангуста», которые прошли в Бердске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Воспитанники городских спортивных школ завоевали 6 золотых медалей, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил.
В турнире, собравшем более 600 участников из 18 регионов России, Нижний Тагил представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» и спортивной школы № 2. Команда «Юпитера» вернулась домой с четырьмя чемпионскими титулами. Золотые медали завоевали Артур Хайлов, Дмитрий Перезолов, Екатерина Новоселова и Валерия Кулакова. Еще трое спортсменов — Жанна Байкова, Тимофей Кояков, Славяна Семячкова — стали серебряными призерами, а Никита Поздеев и Артем Крюков пополнили копилку команды бронзовыми наградами.
Воспитанники спортивной школы № 2 также показали выдающийся результат. Победы в своих категориях одержали Николай Козлов и Тимур Лазарев. Бронзовыми призерами турнира стали Денис Желонкин и Елизавета Смирнова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.