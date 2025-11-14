Ричмонд
В техникуме села Усть-Кокса на Алтае прошли профпробы по охране труда

Школьники ознакомились с ключевыми принципами безопасности на предприятии.

Специалисты Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий провели профессиональные пробы для школьников по охране труда. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.

«Подобные мероприятия помогают подросткам лучше понять, какая профессия близка их интересам, и приобрести первичные навыки, которые пригодятся в будущем. Профпробы способствуют не только повышению осведомленности о соблюдении норм охраны труда, но и формируют уважительное отношение к рабочим местам и ответственному отношению к соблюдению требований безопасности», — отметили организаторы мероприятия.

Во время профпроб школьники ознакомились с ключевыми принципами безопасности на предприятии, изучили стандарты и требования, призванные минимизировать риск производственных травм. Помимо теоретических лекций, ребята смогли закрепить полученные знания на практике.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.