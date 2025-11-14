В техникуме села Усть-Кокса на Алтае прошли профпробы по охране труда

«Подобные мероприятия помогают подросткам лучше понять, какая профессия близка их интересам, и приобрести первичные навыки, которые пригодятся в будущем. Профпробы способствуют не только повышению осведомленности о соблюдении норм охраны труда, но и формируют уважительное отношение к рабочим местам и ответственному отношению к соблюдению требований безопасности», — отметили организаторы мероприятия.