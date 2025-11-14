В поселке Вишневка Татарстана построили врачебную амбулаторию

Центр врача общей практики и педиатра построили в поселке Вишневка Татарстана, сообщили в Казанском городском общественном центре. Медучреждение возводили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
В новом медицинском центре организованы два отделения — взрослое и детское. В составе первого блока будут работать кабинеты врача-терапевта, врача-специалиста, процедурный и смотровой кабинеты, а также фильтр-зона для первичного осмотра пациентов.
Детское отделение включает кабинеты педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр для малышей с симптомами заболеваний. Одноэтажное здание площадью 394 квадратных метра рассчитано на 100 посещений в смену — 60 взрослых и 40 детей.
Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием. Там будут вести прием специалисты городской поликлиники № 20 и Детской республиканской клинической больницы. Филиал рассчитан на 100 посещений в смену. Начать прием пациентов в амбулатории планируется до конца года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.