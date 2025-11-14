Во Владивостоке роддом обновил технику для помощи мамам и новорожденным

Родильный дом № 3 Владивостока получил 52 единицы новейшего медицинского оборудования для помощи женщинам и новорожденным, сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края. Поставка проведена в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Современная техника уже распределена по ключевым отделениям медучреждения: патологии беременности, родовому, а также взрослой и детской реанимации. Оснащение позволит значительно повысить качество медицинской помощи, безопасность родов и эффективность выхаживания детей в тяжелых состояниях.
«Новые технологии помогают врачам быстрее реагировать на экстренные ситуации и обеспечивать максимальную безопасность для каждой мамы и малыша», — отметила главный врач родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.