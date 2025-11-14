Максут Шадаев наградил регионы-лидеры цифровой трансформации

В цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, а также в достижении технологического суверенитета и лидерства помогает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.