Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев наградил регионы-лидеры цифровой трансформации во время форума «Цифровые решения», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Церемония прошла в завершении пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы». Так, Тверская область получила награду за обеспечение жителей региона связью, Рязанская область — за развитие производства серверного оборудования, Татарстан — за создание эффективной системы подготовки специалистов, Тюменская область — за внедрение системы кибербезопасности, Якутия — за развитие госуслуг и цифровых сервисов и Москва — за лидерство во внедрении и развитии ИИ.
Повсеместное внедрение искусственного интеллекта в регионах сегодня стало ключевым трендом. Например, в Тюменской области технологии ИИ используются для проактивного оповещения жителей о паводках через «Госуслуги». В Челябинской области ИИ помогает анализировать состояние контейнерных площадок, а в Калужской области робот совершает более 1 млн звонков для подтверждения записи к врачу.
Немаловажную роль в развитии регионов играет и цифровизация, отметили участники пленарной сессии. К примеру, в социальной сфере внедрение технологий уже доказывает свою эффективность и качественно меняет жизнь россиян даже на отдаленных территориях. Там проводят интернет, в чем помогает ежегодное всероссийское голосование.
В цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, а также в достижении технологического суверенитета и лидерства помогает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.