Белорусская ассоциация автоперевозчиков предложила литовским коллегам начать прямой диалог

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) обратилась к руководству Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (LINAVA) с предложением начать прямой диалог. Об этом БЕЛТА сообщили в БАМАП.
«В настоящее время белорусские автомобильные перевозчики, также, как и их литовские партнеры, несут значительные экономические потери из-за сложившейся ситуации на границе. В связи с тем, что дальнейшее продолжение действия введенных ограничений может нанести невосполнимый ущерб транспортным отраслям обоих наших государств, Ассоциация БАМАП обратилась к руководству Ассоциации LINAVA с предложением начать прямой диалог между ассоциациями», — заявили в ассоциации.
Там уточнили, что целью такого диалога должна стать выработка совместных предложений для правительств двух стран по скорейшему урегулированию не только текущего кризиса, но и для восстановления полноценной работы всех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, созданию стабильных условий для международных перевозок в соответствии с потребностями бизнеса и экономической логикой. -0-
