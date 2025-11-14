Белорусская ассоциация автоперевозчиков предложила литовским коллегам начать прямой диалог

Там уточнили, что целью такого диалога должна стать выработка совместных предложений для правительств двух стран по скорейшему урегулированию не только текущего кризиса, но и для восстановления полноценной работы всех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, созданию стабильных условий для международных перевозок в соответствии с потребностями бизнеса и экономической логикой. -0-