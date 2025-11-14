Иск на 1,8 миллиона рублей подали к театру Надежды Кадышевой

11 ноября Российское авторское общество и певица Люся Чеботина направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску организации о взыскании с артистки 160 тысяч рублей в виде компенсации за незаконное исполнение песен других авторов на ее сольном концерте, который прошел в 2024 году.