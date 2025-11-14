Иск на 1,8 миллиона рублей подали к театру Надежды Кадышевой

Петербургский «Дворец спорта» направил в арбитражный суд города исковое заявление к театру «Золотое кольцо» российской фолк-певицы Надежды Кадышевой на сумму 1,8 миллиона рублей. Обращение было зарегистрировано 13 ноября.
ОАО «Дворец спорта» обратилось в суд с требованием к ООО «Театр “Золотое кольцо”, владельцами которого выступают сама артистка и ее сын Григорий Костюк. Автор иска представляет ледовую арену, где в июле состоялся концерт Кадышевой с участием ее сына. При этом конкретные основания для финансовых претензий неизвестны, передает сайт суда.
11 ноября Российское авторское общество и певица Люся Чеботина направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску организации о взыскании с артистки 160 тысяч рублей в виде компенсации за незаконное исполнение песен других авторов на ее сольном концерте, который прошел в 2024 году.
14 октября СМИ сообщили, что охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» Александр Короткий подал иск к эстрадному певцу Филиппу Киркорову, который сбил его с ног во время юбилейного концерта украинской артистки Ани Лорак. Адвокат артиста заявлял, что его подзащитный договорился с пострадавшим, но охранник подчеркнул, что не видел ни певца, ни юриста.