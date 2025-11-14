Брошенные в приграничье прицепы и полуприцепы с литовскими номерами эвакуированы на охраняемые стоянки

Милиция продолжает поддерживать общественный порядок и дорожную безопасность в приграничье с Литвой, где скопились большегрузы. «По указанию министра внутренних дел Республики Беларусь сотрудники Госавтоинспекции Гродненщины сопроводили литовские грузовики, скопившиеся в приграничье, на специально оборудованные охраняемые стоянки. Также на дорогах скопились бесхозные брошенные прицепы и полуприцепы на литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движения и предпосылки для совершения ДТП. В связи с этим глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен. Подъездные пути к пункту пропуска “Каменный Лог” свободны. Экипажи ГАИ Гродненщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая дорожную безопасность и охрану общественного порядка», — проинформировал Дмитрий Резенков. -0-