Брошенные в приграничье прицепы и полуприцепы с литовскими номерами эвакуированы на охраняемые стоянки

Милиция продолжает поддерживать общественный порядок и дорожную безопасность в приграничье с Литвой, где скопились большегрузы.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все прицепы и полуприцепы без тягачей с литовскими номерами, брошенные в белорусско-литовском приграничье, эвакуированы на охраняемые стоянки. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков.

ГТК: на подъездных к белорусско-литовским пунктам пропуска дорогах наведен полный порядок.

Милиция продолжает поддерживать общественный порядок и дорожную безопасность в приграничье с Литвой, где скопились большегрузы. «По указанию министра внутренних дел Республики Беларусь сотрудники Госавтоинспекции Гродненщины сопроводили литовские грузовики, скопившиеся в приграничье, на специально оборудованные охраняемые стоянки. Также на дорогах скопились бесхозные брошенные прицепы и полуприцепы на литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движения и предпосылки для совершения ДТП. В связи с этим глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен. Подъездные пути к пункту пропуска “Каменный Лог” свободны. Экипажи ГАИ Гродненщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая дорожную безопасность и охрану общественного порядка», — проинформировал Дмитрий Резенков. -0-

