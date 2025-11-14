«Я весь день на ногах, а тут в очереди жди». О чем рассказали пассажиры, ожидающие маршрутку на Смолевичи

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле станции метро «Восток» маршрутки забирают пассажиров сразу по нескольким направлениям, следуя в Логойск, Борисов и Смолевичи. Сегодня больше всего ожидающих в очереди как раз на город-спутник Смолевичи, передает корреспондент БЕЛТА.
На часах примерно 16.30, рабочий день у большинства горожан еще не закончен, а импровизированный остановочный пункт рядом со станцией метро «Восток», откуда отправляются маршрутки и автобусы на Смолевичи, уже заполнен людьми. Очередь из примерно полусотни человек выстроилась подковой, все терпеливо ждут, когда можно будет занять в транспорте свое место. Но справедливости ради нужно сказать, что автобусы подают на посадку достаточно часто, поэтому и очередь движется быстро. Правда, не особо уменьшается, так как подходят новые и новые пассажиры. Тем, кто оказался в хвосте, один микроавтобус точно придется пропустить.
Среди ожидающих — жительница Смолевичей Елена, которая работает в столице юристом. «Мы переехали в город-спутник четыре года назад. И транспортная проблема нашу семью не особо коснулась, так как есть своя машина. Супруг также работает в Минске, меня постоянно подвозит. Но когда приходится пользоваться общественным транспортом, то, как и все, терплю неудобства. И, понимая, что позже будет уехать сложнее, я специально внесла изменения в свой рабочий график. Начинаю раньше, но и заканчиваю в четыре часа дня. В такое время в будние дни ажиотажа почти нет», — рассказала Елена.
Студентка Белорусской государственной академии связи ежедневно пользуется общественным транспортом, добираясь из Смолевичей на учебу. «Самый напряженный день для меня пятница, когда уехать сложнее всего. В будни все проще, тем более, что и занятия заканчиваются раньше, чем рабочий день. Вот вчера, например, я была в очереди четвертой, а сегодня придется немного постоять», — отмечает девушка.
Семнадцать лет ездит на работу в столицу жительница Смолевичей Вероника. Она утверждает, что дорога в одну сторону занимает примерно полчаса. «Раньше очередей вообще не было, уезжали без проблем. А вот когда заселился новый микрорайон, потребность в маршрутках резко выросла. Те, кто к нам переехал жить, остались работать в Минске, поэтому и нагрузка на транспорт выросла. Да, графики движения его изменяются, автобусов становится больше, интервалы сокращаются, но очереди все равно остаются. В дождь или снегопад стоять даже 15 минут — сомнительное удовольствие», — отметила Вероника.
Еще один пассажир Андрей рассказал, что раньше курсировал из Смолевичей в Минск и обратно на учебу, теперь жизнь заставила ездить на работу. «Я весь день на ногах, очень устал, а тут еще и в очереди приходится ждать. Пустили бы автобусов побольше, так и загружались бы они быстрее», — высказал свое мнение Андрей.
Как рассказал директор Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Миноблпассажиртранс» Александр Кохно, самый большой пассажиропоток традиционно наблюдается на маршрутах, следующих в направлении Борисова, Жодино, Слуцка, Солигорска, Молодечно, Смолевичей, Фаниполя и Дзержинска.
«Пассажиропоток, как правило, формируют студенты, обучающиеся в столице, а также те, кто в Минске работает. Суммарно всеми перевозчиками выполняется ежедневно около трех тысяч рейсов с учетом пригорода. Пиковыми нагрузками является вечернее время, начиная с 16.30 и примерно до 19.30, нагрузки увеличиваются в пятницу вечером и в субботу днем примерно до 17.00. Утром, соответственно, с 6.30 до 8.00», — рассказал Александр Кохно.
Он также отметил, что для решения данной проблемы с учетом роста численности населения, особенно в городах-спутниках, ежегодно количество транспорта увеличивается на 20−25%. Во время пиковых нагрузок также сокращаются интервалы движения.
Вопрос организации перевозок в предпраздничные и выходные дни находится на постоянном контроле транспортного ведомства. «На уровне правительства принято решение о закупке 15 единиц современной техники класса М3 отечественного производства, которые позволят на отдельных маршрутах, и, в частности, следующих в города-спутники Минска, такие как Жодино, Смолевичи и другие, сократить интервалы движения состава, повысить комфортабельность перевозок», — рассказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
Он также отметил, что до того момента, как новые автобусы пополнят автопарки, проблема загруженности определенных маршрутов будет решаться уже сейчас. «И не только по Минской области, но и в других регионах», — подчеркнул заместитель министра. -0-
Фото Максима Гучека.