Трамп намерен попросить ФБР расследовать связи Клинтона с Эпштейном

Дональд Трамп заявил, что планирует попросить ФБР расследовать предполагаемые связи бывшего президента США Билла Клинтона, экс-министра финансов Ларри Саммерса и бизнесмена Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном.
«Я попрошу генпрокурора Пэм Бонди и Минюст совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, JP Morgan Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило между ними и им», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил демократов в попытке очернить Дональда Трампа после писем Джеффри Эпштейна.