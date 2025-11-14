Протоиерей РПЦ покончил с собой в Урюпинске, у него остались пятеро детей

— Его (Скребцова — прим. «ВМ») нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них — в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая (самоубийство считается тяжким грехом, за самоубийц не совершают молитв в храме — прим. «ВМ»), — отметил священнослужитель.