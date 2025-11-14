Старые приемники и записи эфиров. Выставка к 100-летию Белорусского радио открылась в Историческом музее

«Если в начале этого пути радио было безусловным лидером гонки, то сегодня мы видим, что за лидерство приходится бороться. Сейчас на смену традиционным платформам пришли цифровые СМИ, которые не нуждаются в постоянных передатчиках, специальных линиях — каждый человек со смартфоном может получать контент. То, что радио в такой борьбе существует уже сто лет, — большое достижение. Радио сегодня старается бежать впереди времени, соответствовать новым технологиям, радийщики сегодня — один из самых боевых отрядов на информационном фронте. Выставка — показатель тяжелого пути, на котором приходилось подстраиваться под технологические изменения и вкусы аудитории», — поделился он.