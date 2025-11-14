Старые приемники и записи эфиров. Выставка к 100-летию Белорусского радио открылась в Историческом музее

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция «Внимание! Говорит Минск!» к 100-летию Белорусского радио открылась в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект охватывает ключевые моменты в истории Белорусского радио, начиная с первых экспериментов с радиовещанием в начале ХХ века и заканчивая современными цифровыми технологиями. На выставке представлены редкие и уникальные материалы: фотографии, радиотехника, плакаты и видео, которые иллюстрируют богатую и разнообразную историю белорусского радиовещания.
Директор Национального исторического музея Александр Храмой рассказал, что выставка состоит из двух частей. Первая — это записи позывных: там можно послушать тех дикторов, голос которых считался эталоном в разное время. Вторая часть экспозиции — история приемников, которыми пользовались жители Беларуси и которые были произведены на территории страны.
«В 1920-е годы активно создавались радиостанции по всей Европе. Мы были в общем потоке этих событий. Нельзя сказать, что мы как-то опоздали: в 1925 году благодаря эфиру белорусский язык стал доступен во всем мире. На радио мы все воспитывались, слушали новости, спектакли, концерты, даже спортивные мероприятия. Всех творческих деятелей мы знаем, потому что они звучали по радио», — отметил директор музея.
Декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев рассказал о значении юбилея. По его словам, для белорусского радио это были 100 лет постоянного развития технологий, борьбы за аудиторию.
«Если в начале этого пути радио было безусловным лидером гонки, то сегодня мы видим, что за лидерство приходится бороться. Сейчас на смену традиционным платформам пришли цифровые СМИ, которые не нуждаются в постоянных передатчиках, специальных линиях — каждый человек со смартфоном может получать контент. То, что радио в такой борьбе существует уже сто лет, — большое достижение. Радио сегодня старается бежать впереди времени, соответствовать новым технологиям, радийщики сегодня — один из самых боевых отрядов на информационном фронте. Выставка — показатель тяжелого пути, на котором приходилось подстраиваться под технологические изменения и вкусы аудитории», — поделился он.
Генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио Антон Васюкевич отметил, что меньше суток отделяет белорусов от наступления новой эпохи радио — отрасль входит в свое новое столетие. Он также привел интересный факт из истории.
«С появлением радио во всем мире первыми им заинтересовались футурологи и футуристы. Первые решили, что явление радио — это связь с будущим. А футуристы сразу назвали радио искусством без времени и места», — сказал генпродюсер.
Экспозиция будет работать до 31 марта 2026 года.
