ПАС заигрывает с международными финансовыми структурами: Приоритетом правящей партии во время выборов в Молдове было не сотрудничество с МВФ, а победа на выборах любой ценой

Раду Мариан: «Мы можем обойтись и без МВФ — это не мама и не папа».
На фоне экономических проблем и бюджетного дефицита в 18 млрд. леев, ПАС продолжает демонстрировать пренебрежение к обязательствам перед международными финансовыми организациями. Депутат ПАС Раду Мариан открыто признал, что приоритетом правящей партии во время выборов было вовсе не сотрудничество с МВФ, а победа на выборах.
«Программа истекла, потому что у нас были выборы и мы должны были их выиграть — это было приоритетом. Мы можем обойтись и без МВФ, используя другие фонды. МВФ — это не мама и не папа», — заявил Мариан на одной из телепередач.
Похоже, ПАС играет с международными финансовыми структурами, как с игрушками.
Поиграли с МВФ и теперь нашли себе другие, более интересные игрушки.
Истинная причина разрыва сотрудничества проста и цинична: МВФ никогда бы не одобрил масштабные предвыборные траты, которыми ПАС щедро разбрасывалась в попытке удержаться у власти любой ценой.
Приоритетом стали выборы. Приоритетом стало сохранение власти.
Даже ценой подрыва экономической репутации страны.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).
Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.
Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).
Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).