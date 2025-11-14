На выставке V Конгресса молодых ученых представят новые технологии со всей России

В этом году почти 50 экспонентов представят свои решения в нескольких тематических зонах. Площадка будет разделена на Аллею партнеров, Перекресток возможностей, Проспект научных инициатив и пространство «Наука», где ведущие университеты и научно-образовательные центры покажут собственные разработки и совместные проекты с индустрией. Все стенды оснастят QR-кодами, по которым можно будет получить информацию обо всех экспонатах на нескольких языках.