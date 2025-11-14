Два человека разбились насмерть в Башкирии: прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с двумя авто

Трагедия случилась сегодня вечером. На 45-м километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка 76-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто. Еще пять человек, включая водителя иномарки, ее пассажиров и двоих малолетних детей, доставлены в медицинское учреждение. От серьезных травм детей спасло то, что они перевозились в детских удерживающих устройствах.